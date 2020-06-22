Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве

Активисты ЛГБТ-сообщества Киева KyivPride с помощью дрона повесили на меч монумента “Родина-мать” радужный флаг. Об этом сообщили в социальной сети Facebook.

В соцсети сообщества появилась запись с видео прикрепления флага и подписью: “Родина-мать за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ + сегодня по всему Киеву. Продолжение следует”. Об этом пишет РЕН ТВ.

Многие пользователи Сети раскритиковали эту акцию и отношение к монументу воинской славы. Большинство пользователей соцсети не поняли действий ЛГБТ сообщества.

Психолог Татьяна Попова ранее высказалась о том, что российские дети должны воспитываться в традиционных среде.