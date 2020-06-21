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23:57   21 Июня 2020
Общество

Полиция установила, что устроивший резню в парке в Рединге является ливийцем

Полиция установила, что устроивший резню в парке в Рединге является ливийцем

Британские правоохранители установили личность мужчины, который устроил теракт в городе Рединг. Подозреваемым стал 25-летний выходец из Ливии.

Мужчина уже имел судимость до этого нападения. Известно, что ливиец напал с ножом на группу людей в парке и начал наносить удары холодным оружием. После он выбежал из парка, где его задержала полиция. Этот инцидент признали терактом. Погибло три человека, еще трое получили ранения. Об этом пишет ФАН.

В Ливии нередко происходят нападения террористов на местных жителей. Некоторые эксперты считают, что боевиков в Ливию поставляют из Турции, откуда они бегут в Европу. После теракта 22 мая 2017 года на стадионе "Манчестер-арена", который устроил выходец с востока Салман Абеди, началась поддержка подобных действий террористами из Триполи.

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Автор: Илья Романович
#теракт #ливия #англия

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