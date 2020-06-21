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23:16   21 Июня 2020
Общество

Почти 1,3 млн россиян зарегистрировались в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию

Почти 1,3 млн россиян зарегистрировались в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию

Почти 1,3 млн жителей Москвы и Нижнего Новгорода подали заявление на участие в онлайн-голосовании. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Массух объявил окончание регистрации на участие в дистанционном голосовании. Отмечается, что 1 170 000 москвичей и 130 тысяч жителей Нижегородской области подали заявки на участие.

ЦИК РФ предоставил возможность участия в общероссийском голосовании на дистанционной основе москвичам и жителям Нижнего Новгорода. Это сделано, чтобы обезопасить граждан от угрозы коронавирусной инфекции.

Лидер РФ Владимир Путин объявил, что голосование по изменениям в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Поправки будут касаться пенсионной реформы, улучшений в медицине и многим другим аспектам, которые повысят уровень жизни россиян.

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Автор: Яна Либерман
#москва #россия #путин #нижний новгород #конституция рф

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