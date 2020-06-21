Петербургский предприниматель Евгений Пригожин направил открытое письмо Конгрессу США в ответ на резолюцию, цель которой – новые санкции против бизнесмена.

В письме Пригожин обратил внимание на три основных посыла резолюции: атака на национальные ценности США, пагубное влияние на политику и вмешательство в демократические процессы.

Доктрина Монро декларировала с 1823 года, что интересы Соединенных Штатов строятся на невмешательстве в дела других государств, напомнил Пригожин. Однако через 82 года ориентир США в корне поменялся. С тех пор американские власти ведут внешнюю политику, построенную сугубо на собственных интересах.

"Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы. Сегодня национальные интересы США заключаются в том, чтобы уничтожать всех несогласных и распространять свое влияние по всему миру", — говорится в открытом письме.

США разрушают чужие культуры и пытаются поработить страны, о чем свидетельствует 41 война, развязанная американцами, заявил Пригожин. Власти США рассматривают национальные интересы любого государства как вражеские. По мнению американского руководства, ни одна страна в мире не может заявлять о себе без разрешения Вашингтона.

"Даже армия Соединенных Штатов – единственная армия в мире, которая нацелена на порабощение, а не защиту государства (а военные миссии за пределами США в разы больше, чем у любой страны мира, и насчитывают около 300 тысяч человек). Собственные национальные интересы любого государства США рассматривают как угрозу своим национальным интересам и национальной безопасности. Америка считает, что ни одна страна в мире не может заявить о своих интересах без разрешения Вашингтона", — отмечает Пригожин.

США — прибежище для преступников из многих стран мира, американцы создают террористические группировки и укрывают уже существующие.

"США выращивают и прячут на своей территории предателей, изменников и диссидентов со всего мира, таких как Фетхуллах Гюлен, Чень Гуанчен, Реза Пехлеви и многих других", — говорится в письме Евгения Пригожина.

США также продолжают вмешиваться в выборы других государств. При этом Вашингтон обвинял Пригожина во вмешательстве в американские выборы. Тот процесс стал одним из самых позорных судебных разбирательств в США, напомнил предприниматель.

"Более 20 миллионов листов доказательств оказались макулатурой", — пишет Евгений Пригожин.

Российский бизнесмен уверен, что интересы американского народа и элит не совпадают, и именно с этим связаны преступные действия последних.

"Я убежден в том, что американский народ сам выбирает своих президентов. Но в последнее время этот выбор не устраивает корпоративную элиту, "глубинное государство". Корпоративные элиты США стремятся установить во главе государства марионеточных президентов, так как главная задача этих элит – это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США", — заявил Пригожин.

Подводя итог, Пригожин призвал конгрессменов США не забывать, что у всех 252 государств на земле есть свои национальные интересы.

"Вы не одни в этом мире", — заключил Пригожин.

"Угроза для нацбезопасности США" — так называют в своей резолюции члены Палаты представителей и Сената США предпринимателя Евгения Пригожина. Федеральное агентство новостей опубликовало перевод документа. Власти Соединенных Штатов не оставляют попыток переложить внутренние проблемы на граждан других стран, в частности на российских патриотов.