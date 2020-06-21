Афроамериканец намерен судиться с American Airlines из-за расовой дискриминации

Темнокожий житель штата Аризона обвинил авиаперевозчика в расовой дискриминации после того, как его сняли с рейса. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Все произошло в конце мая, когда афроамериканец Элджин Бэнкс планировал вылететь из Лос-Анджелеса в Феникс. По данным в судебном иске, он "вежливо спросил", можно ли пересесть на другое место, если самолет будет не полностью заполнен. При посадке ему дали разрешение, более того, несколько белых пассажиров смогли пересесть, а Бэнкса стюардесса оскорбительно-пугающим тоном потребовала "отойти назад".

Афроамериканец сел на свое место, но отметил, что хотел лишь сидеть ближе к передним рядам. Позже сотрудники охраны потребовали Бэнкса покинуть самолет. За него вступились близ сидящие пассажиры, которых также вывели с борта.

По версии авиакомпании, Бэнкс требовал пересадить его в бизнес-класс.