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21:48   21 Июня 2020
Общество

Афроамериканец намерен судиться с American Airlines из-за расовой дискриминации

Афроамериканец намерен судиться с American Airlines из-за расовой дискриминации

Темнокожий житель штата Аризона обвинил авиаперевозчика в расовой дискриминации после того, как его сняли с рейса. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Все произошло в конце мая, когда афроамериканец Элджин Бэнкс планировал вылететь из Лос-Анджелеса в Феникс. По данным в судебном иске, он "вежливо спросил", можно ли пересесть на другое место, если самолет будет не полностью заполнен. При посадке ему дали разрешение, более того, несколько белых пассажиров смогли пересесть, а Бэнкса стюардесса оскорбительно-пугающим тоном потребовала "отойти назад".

Афроамериканец сел на свое место, но отметил, что хотел лишь сидеть ближе к передним рядам. Позже сотрудники охраны потребовали Бэнкса покинуть самолет. За него вступились близ сидящие пассажиры, которых также вывели с борта.

По версии авиакомпании, Бэнкс требовал пересадить его в бизнес-класс.

"Любая дискриминация неприемлема и не соответствует нашим ценностям, поэтому мы начали расследование", — заявили в American Airlines.

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Автор: Василий Пименов
#сша #общество #american airlines

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