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Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

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21:00   21 Июня 2020
Политика

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Статья главы РФ Владимира Путина о событиях Второй мировой войны является очень весомой, так как подкреплена достаточно содержательными фактами и источниками. Своим первым впечатлением после прочтения поделился китайский историк У Эньюань.

В материале Путин изложил свои взгляды относительно периода Второй мировой войны, ее причин и восприятия в современном мире. Научный сотрудник Уханьского университета во время интервью с РИА Новости поделился рядом мыслей после ознакомления со статьей.

Он заявил, что в материале российский лидер дал всестороннюю и обширную оценку причинам и влиянию Второй мировой, а также продемонстрировал солидарность с Путиным в части необходимости помнить о жертвах, понесенных в результате войны, ведь это цена, которую пришлось заплатить за будущее человечества.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #вторая мировая война

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