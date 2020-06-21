Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Статья главы РФ Владимира Путина о событиях Второй мировой войны является очень весомой, так как подкреплена достаточно содержательными фактами и источниками. Своим первым впечатлением после прочтения поделился китайский историк У Эньюань.

В материале Путин изложил свои взгляды относительно периода Второй мировой войны, ее причин и восприятия в современном мире. Научный сотрудник Уханьского университета во время интервью с РИА Новости поделился рядом мыслей после ознакомления со статьей.

Он заявил, что в материале российский лидер дал всестороннюю и обширную оценку причинам и влиянию Второй мировой, а также продемонстрировал солидарность с Путиным в части необходимости помнить о жертвах, понесенных в результате войны, ведь это цена, которую пришлось заплатить за будущее человечества.