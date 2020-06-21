Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле

Озабоченность ситуацией вокруг строительства плотины Эфиопией на реке Голубой Нил выразили главы Министерств иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри. Об их состоявшемся телефонном разговоре сообщает МИД РФ.

Телефонный разговор Лаврова и Шукри состоялся 21 июня по инициативе главы египетского министерства, сообщает РИА Новости. В ночь на 20 июня 2020 года к Совету Безопасности ООН обратился Египет с просьбой вмешаться в ход переговоров по поводу строящейся плотины "Возрождение".

В ходе телефонного разговора с дипломатом России Шукри выразил свои переживания в связи со складывающейся ситуацией египетско-эфиопских отношений. Он отметил озабоченность Каира строительством ГЭС на реке Голубой Нил и рассказал об обращении в Совбез ООН по поводу рассмотрения вопроса развязки. Лавров, в свою очередь, поделился отношением РФ к этой проблеме, которая придерживается необходимости поиска компромисса.

"Этой позиции Россия будет придерживаться в случае обсуждения данного вопроса в различных многосторонних форматах, включая ООН", — подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Эфиопия с 2012 года реализует проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле. Если ее запустят, по мнению экспертов, это неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, находящихся ниже по течению. За время, которое прошло с начала стройки, три страны провели уже больше, чем десяток встреч с целью разобраться с вопросами распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.