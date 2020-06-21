Второй раз за неделю МИД Пакистана выразил протест Индии из-за ситуации в Кашмире

Второй раз в течение недели МИД Пакистана выразил протест властям Индии из-за ситуации в Кашмире, говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД Пакистана, Индия второй раз за неделю нарушила условия соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Ведомство вызвало на беседу временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа, которому выразило решительный протест.

"В результате стрельбы 20 июня погиб один человек, тяжелые ранения получили два жителя", — говорится в сообщении пакистанского министерства иностранных дел.

Как отмечается в заявлении ведомства, режим перемирия Индия нарушила более 1,4 тысячи раз с начала 2020 года. Эти действия являются бессмысленными и нарушают документ 2003 года, ухудшая непростые отношения между Исламабадом и Нью-Дели. Эти действия создают угрозу миру и безопасности в регионе, резюмирует МИД Пакистана.