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20:54   21 Июня 2020
Политика

Второй раз за неделю МИД Пакистана выразил протест Индии из-за ситуации в Кашмире

Второй раз за неделю МИД Пакистана выразил протест Индии из-за ситуации в Кашмире

Второй раз в течение недели МИД Пакистана выразил протест властям Индии из-за ситуации в Кашмире, говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД Пакистана, Индия второй раз за неделю нарушила условия соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Ведомство вызвало на беседу временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа, которому выразило решительный протест.

"В результате стрельбы 20 июня погиб один человек, тяжелые ранения получили два жителя", — говорится в сообщении пакистанского министерства иностранных дел.

Как отмечается в заявлении ведомства, режим перемирия Индия нарушила более 1,4 тысячи раз с начала 2020 года. Эти действия являются бессмысленными и нарушают документ 2003 года, ухудшая непростые отношения между Исламабадом и Нью-Дели. Эти действия создают угрозу миру и безопасности в регионе, резюмирует МИД Пакистана.

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Автор: Василий Пименов
#индия #пакистан #кашмир

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