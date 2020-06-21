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20:37   21 Июня 2020
Политика

Глава миссии ОБСЕ отметил высокую явку жителей Косово на выборах в парламент Сербии

Глава миссии ОБСЕ отметил высокую явку жителей Косово на выборах в парламент Сербии

Глава миссии ОБСЕ в Косово Ян Брату отметил высокую явку жителей республики на выборах в сербский парламент.

Как сообщает Республиканская избирательная комиссия (РИК), правом голоса обладают более 6,5 миллиона граждан Сербии. Открыто 8,4 тысячи избирательных участков, 90 из которых приходятся на территорию Косово и Метохии, где право голоса имеют порядка 100 тысяч местных сербов.

По словам Яна Брату, голосование проходит в целом мирно, отмечены два незначительных инцидента. Большинство избирателей приходят на участки в масках, соблюдая меры защиты от коронавируса. Результаты голосования должны объявить не позднее 96 часов после завершения выборов. Мандаты парламентариям выдадут в течение 10 дней. В целом явка по стране ожидается на уровне 45%, отметили в РИК.

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Автор: Кристина Мокроусова
#обсе #сербия #косово

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