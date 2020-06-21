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20:28   21 Июня 2020
Экономика

Пенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля

Пенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля

Трудовые пенсии белорусских граждан увеличатся с июля, согласно указу, подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Перерасчет пособий для граждан Белоруссии пенсионного возраста будет проведен на фоне роста средней заработной платы в стране, сообщили в пресс-службе главы республики.

Средства на реализацию указа возьмут из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Белоруссии, передает РИА Новости.

Фактический размер выплаты пенсионерам будет скорректирован с учетом средней зарплаты работников в республике, далее его увеличат на 6%, рассказали представители пресс-службы Лукашенко.

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсии #белоруссия #лукашенко

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