Пенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля

Трудовые пенсии белорусских граждан увеличатся с июля, согласно указу, подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Перерасчет пособий для граждан Белоруссии пенсионного возраста будет проведен на фоне роста средней заработной платы в стране, сообщили в пресс-службе главы республики.

Средства на реализацию указа возьмут из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Белоруссии, передает РИА Новости.

Фактический размер выплаты пенсионерам будет скорректирован с учетом средней зарплаты работников в республике, далее его увеличат на 6%, рассказали представители пресс-службы Лукашенко.