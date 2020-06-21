Мэр Северодвинска не станет закрывать градообразующие предприятия из-за COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

 Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве

Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве
Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

 Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле

Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

 Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве

Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве
Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

 Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле

Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
20:27   21 Июня 2020
Экономика

Мэр Северодвинска не станет закрывать градообразующие предприятия из-за COVID-19

Мэр Северодвинска не станет закрывать градообразующие предприятия из-за COVID-19

Решение о закрытии градообразующих предприятий Северодвинска, на которых были выявлены очаги коронавирусной инфекции, пока не рассматривается, заявил мэр города Игорь Скубенко.

Он рассказал, что решение о закрытии Северодвинска на карантин принималось на заседании оперативного штаба на основе рекомендаций главного санитарного врача региона, и на тот момент оно было абсолютно правильным. Сейчас же, по словам Скубенко, ситуация в городе стабилизировалась, на что также повлияло закрытие города.

Отвечая на вопрос о возможности закрытия предприятий "Севмаш", "Звездочка" и "Арктика", градоначальник заявил, что пока жестко вопрос не стоит, тем более что специфика их работы предусматривает непрерывность. При этом Скубенко напомнил, что Северодвинск – это город с особым статусом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#арктика #карантин #северодвинск #промышленность #регионы рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...