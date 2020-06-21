Мэр Северодвинска не станет закрывать градообразующие предприятия из-за COVID-19

Решение о закрытии градообразующих предприятий Северодвинска, на которых были выявлены очаги коронавирусной инфекции, пока не рассматривается, заявил мэр города Игорь Скубенко.

Он рассказал, что решение о закрытии Северодвинска на карантин принималось на заседании оперативного штаба на основе рекомендаций главного санитарного врача региона, и на тот момент оно было абсолютно правильным. Сейчас же, по словам Скубенко, ситуация в городе стабилизировалась, на что также повлияло закрытие города.

Отвечая на вопрос о возможности закрытия предприятий "Севмаш", "Звездочка" и "Арктика", градоначальник заявил, что пока жестко вопрос не стоит, тем более что специфика их работы предусматривает непрерывность. При этом Скубенко напомнил, что Северодвинск – это город с особым статусом.