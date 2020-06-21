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20:20   21 Июня 2020
Политика

Американский военный аналитик "рассекретил" механизм работы комплекса РФ "Пересвет"

Американский военный аналитик "рассекретил" механизм работы комплекса РФ "Пересвет"

Американский военный аналитик Барт Хендрикс раскрыл возможности российского комплекса "Пересвет", статью об этом опубликовало издание The Space Review.

Хендрикс сказал, что система предназначена для засвечивания вражеских спутников, которые отслеживают позиции межконтинентальных баллистических ракет РФ. Он уверен, что это засвечивание временно приостановит возможность обнаруживать МБР, наполнив их более ярким светом, чем тот, который они могут отобразить.

Военный аналитик не смог назвать тип лазера, который использует "Пересвет". Он предположил, что это может быть лазер с ядерной накачкой, однако, возможно, что это нечто другое, сообщает ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#мбр #хендрикс

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