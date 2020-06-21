Руководитель проекта "Тотальный диктант" объяснил важность поправки о русском языке

Одним из главных изменений, которое планируется внести в Конституцию, является поправка о русском языке. Нужна ли она, ответила руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Изменит ли ситуацию с русским языком поправка? В этом нет уверенности, считает Ребковец. Она утверждает, что язык не нужно защищать, так как он является самодостаточной системой, которая существует по своим законам и правилам, передает телеканал "360".

Ребковец отметила, что русскому языку может грозить только то, что люди будут меньше изучать его. Предлагаемые изменения в Конституции должны стать катализаторами, которые будут направлены на то, чтобы россияне лучше и больше учили русский язык. Руководитель "Тотального диктанта" уверена в необходимости улучшения статуса школьного учителя русского языка и литературы, и повышении квалификацию педагогов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.