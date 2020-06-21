Сыну кандидата на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Белорусские правоохранители предъявили обвинения сыну претендента на пост президента страны Эдуарду Бабарико. В настоящее время отец и сын заключены под стражу.

Эдуард Бабарико был главой избирательного штаба своего отца Виктора Бабарико, ему предъявили обвинение 21 июня, сообщает телеканал "360" со ссылкой на штаб политика. Оба были задержаны и заключены под стражу.

Виктор Бабарико считает, что его судят незаконно и "его дело сфабриковано". Политик сообщил, что его специально задержали перед выборами, чтобы он не смог баллотироваться в президенты.

Евросоюз призывает руководство Белоруссии освободить Бабарико под предлогом того, что "в деле не был соблюден закон". Власти страны сообщили, что уголовное дело не имеет отношения к выдвижению в Бабарико в президенты.