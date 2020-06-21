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18:55   21 Июня 2020
Происшествия

Сыну кандидата на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Сыну кандидата на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Белорусские правоохранители предъявили обвинения сыну претендента на пост президента страны Эдуарду Бабарико. В настоящее время отец и сын заключены под стражу.

Эдуард Бабарико был главой избирательного штаба своего отца Виктора Бабарико, ему предъявили обвинение 21 июня, сообщает телеканал "360" со ссылкой на штаб политика. Оба были задержаны и заключены под стражу.

Виктор Бабарико считает, что его судят незаконно и "его дело сфабриковано". Политик сообщил, что его специально задержали перед выборами, чтобы он не смог баллотироваться в президенты.

Евросоюз призывает руководство Белоруссии освободить Бабарико под предлогом того, что "в деле не был соблюден закон". Власти страны сообщили, что уголовное дело не имеет отношения к выдвижению в Бабарико в президенты.

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #обвинение #сын

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