Володин раскритиковал призывающих не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Каждая поправка к Конституции РФ призвана решить проблемы людей и страны в целом, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам политика, те, кто призывает не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, идут против народа и "подпевают" голосам Запада.

"Нельзя этого делать. Каждая норма решает проблемы людей и страны. Поддержка норм обеспечит развитие в стране", — заявил спикер ГД в интервью телеканалу "Россия-24".

Как отметил Володин, предложенные для голосования поправки сделают страну еще сильнее. По его словам, если какие-то политические силы начинают "смыкаться" с Западом, это означает, что у представителей этих партий желание власти перечеркивает интересы государства и граждан страны.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в стране с 25 июня по 1 июля. В числе важных предложений — обеспечение доступности и качества медобслуживания, ежегодная индексация пенсий, а также ответственность государства за права трудящихся.