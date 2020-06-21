Володин раскритиковал призывающих не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

 Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве

Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве
Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

 Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле

Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

 Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве

Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве
Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

 Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле

Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
18:51   21 Июня 2020
Политика

Володин раскритиковал призывающих не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Володин раскритиковал призывающих не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Каждая поправка к Конституции РФ призвана решить проблемы людей и страны в целом, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам политика, те, кто призывает не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, идут против народа и "подпевают" голосам Запада.

"Нельзя этого делать. Каждая норма решает проблемы людей и страны. Поддержка норм обеспечит развитие в стране", — заявил спикер ГД в интервью телеканалу "Россия-24".

Как отметил Володин, предложенные для голосования поправки сделают страну еще сильнее. По его словам, если какие-то политические силы начинают "смыкаться" с Западом, это означает, что у представителей этих партий желание власти перечеркивает интересы государства и граждан страны.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в стране с 25 июня по 1 июля. В числе важных предложений — обеспечение доступности и качества медобслуживания, ежегодная индексация пенсий, а также ответственность государства за права трудящихся.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#володин #поправки #конституция рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...