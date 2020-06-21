В производство станков в Ульяновске инвестируют 400 млн рублей
УЗСТ (Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков), который занимается выпуском металлообрабатывающих станков для железнодорожных предприятий, получит в 2022 году от Группы компаний «Росток» на свое развитие 400 миллионов рублей.
О планах ГК «Росток» инвестировать средства в развитие ульяновского станкостроительного завода в воскресенье, 21 июня, сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области.
При этом агентство «Интерфакс» отмечает, что площадка УЗТС состоит из двух цехов, лишь один из которых полностью оснащен оборудованием и работает на протяжении последнего года. Группа компаний «Росток» владеет предприятием с 2012 года, и к настоящему времени в рамках расширения производства уже провела в производственных зданиях ремонт, перевезла туда из арендовавшихся помещений станки для производства базовых деталей и оборудование для сборки станков для железнодорожного производства.
Первый этап предварительных работ и запуск производства планируется завершить уже в 2020 году.
«Мы сами вели разработку станков, организовывали сборку, по изготовлению деталей работали с разными предприятиями страны, в том числе активно с ульяновскими партнерами», — рассказал изданию гендиректор УЗТС Сергей Калужский.
Сейчас, по его словам, пришло время переносить на свою территорию основную часть производства, чтобы полностью ее контролировать и продолжать развивать. Для этого сейчас вторая площадка оснащается тяжелыми металлорежущими станками, чтобы самостоятельно изготавливать детали, то есть организовать полностью самостоятельное производство.
«В оборудование, ремонт цеха, теплоэнергетику уже вложено больше 100 млн рублей. Планируем на этой площадке построить также инженерный корпус, — добавил Калужский.