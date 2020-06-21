В производство станков в Ульяновске инвестируют 400 млн рублей

УЗСТ (Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков), который занимается выпуском металлообрабатывающих станков для железнодорожных предприятий, получит в 2022 году от Группы компаний «Росток» на свое развитие 400 миллионов рублей.

О планах ГК «Росток» инвестировать средства в развитие ульяновского станкостроительного завода в воскресенье, 21 июня, сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области.

При этом агентство «Интерфакс» отмечает, что площадка УЗТС состоит из двух цехов, лишь один из которых полностью оснащен оборудованием и работает на протяжении последнего года. Группа компаний «Росток» владеет предприятием с 2012 года, и к настоящему времени в рамках расширения производства уже провела в производственных зданиях ремонт, перевезла туда из арендовавшихся помещений станки для производства базовых деталей и оборудование для сборки станков для железнодорожного производства.

Первый этап предварительных работ и запуск производства планируется завершить уже в 2020 году.

«Мы сами вели разработку станков, организовывали сборку, по изготовлению деталей работали с разными предприятиями страны, в том числе активно с ульяновскими партнерами», — рассказал изданию гендиректор УЗТС Сергей Калужский.

Сейчас, по его словам, пришло время переносить на свою территорию основную часть производства, чтобы полностью ее контролировать и продолжать развивать. Для этого сейчас вторая площадка оснащается тяжелыми металлорежущими станками, чтобы самостоятельно изготавливать детали, то есть организовать полностью самостоятельное производство.