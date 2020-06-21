Спикер Палаты представителей Ливии одобрил инициативы президента Египта

Обострение ливийского конфликта вызвало озабоченность соседнего Египта, что выразилось в укреплении армейских группировок на границе с Ливией. Президент Египта заявил о готовности армии вторгнуться в Ливии для подавления там банд террористов.

Решимость Египта помочь ливийскому народу в обуздании террористов высоко оценили в Тобруке. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех от имени всех парламентариев выразил одобрение заявлению президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси по Ливии. Как передает ТАСС, ас-Сиси считает легитимным египетскую интервенцию в Ливии для защиты египетского суверенитета от террористов и прекращения кровопролития в Ливии.