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Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

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18:09   21 Июня 2020
Политика

Спикер Палаты представителей Ливии одобрил инициативы президента Египта

Спикер Палаты представителей Ливии одобрил инициативы президента Египта

Обострение ливийского конфликта вызвало озабоченность соседнего Египта, что выразилось в укреплении армейских группировок на границе с Ливией. Президент Египта заявил о готовности армии вторгнуться в Ливии для подавления там банд террористов.

Решимость Египта помочь ливийскому народу в обуздании террористов высоко оценили в Тобруке. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех от имени всех парламентариев выразил одобрение заявлению президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси по Ливии. Как передает ТАСС, ас-Сиси считает легитимным египетскую интервенцию в Ливии для защиты египетского суверенитета от террористов и прекращения кровопролития в Ливии.

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Автор: Яна Либерман
#ас-сиси

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