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18:09   21 Июня 2020
Экономика

Россияне стали больше инвестировать в недвижимость

Россияне стали больше инвестировать в недвижимость

Рост вложений в жилье со стороны граждан РФ обусловлен низкими ставками по депозитам, считает глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Сейчас наблюдается отток средств с депозитных вкладов россиян. Обычно в таких случаях эти деньги переходят на рынок недвижимости, рассказал глава Минстроя.

Помимо снижения ставок по банковским депозитам, на сложившуюся ситуацию повлияло введение налога на доходы по депозитам, которое вступит в силу со следующего года, передает слова Якушева ТАСС.

Инвестирование в недвижимость, помимо своей надежности, приносит гражданам самые высокие доходы, поэтому популярность таких вложений будет только увеличиваться, отметил глава Министерства строительства и ЖКХ России.

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Автор: Юлия Яковлева
#минстрой #инвестиции #недвижимость #якушев

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