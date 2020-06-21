Россияне стали больше инвестировать в недвижимость

Рост вложений в жилье со стороны граждан РФ обусловлен низкими ставками по депозитам, считает глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Сейчас наблюдается отток средств с депозитных вкладов россиян. Обычно в таких случаях эти деньги переходят на рынок недвижимости, рассказал глава Минстроя.

Помимо снижения ставок по банковским депозитам, на сложившуюся ситуацию повлияло введение налога на доходы по депозитам, которое вступит в силу со следующего года, передает слова Якушева ТАСС.

Инвестирование в недвижимость, помимо своей надежности, приносит гражданам самые высокие доходы, поэтому популярность таких вложений будет только увеличиваться, отметил глава Министерства строительства и ЖКХ России.