Министры иностранных дел России и Египта обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Обстановка в Ливии, обострившаяся после начала масштабной турецкой помощи террористическому ПНС Ливии, находится под контролем дипломатических ведомств дипломатических стран. Сегодня главы МИД РФ и Египта обсудили ливийский процесс.

Невозможность решить ливийский конфликт военным способом и безальтернативность дипломатического пути урегулирования констатировали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри. Как сообщает РИА Новости, собеседники в телефонном разговоре согласились с тем, что все стороны конфликта должны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Основой для диалога Лавров и Шукри считают декларацию, сформулированную по итогам Берлинской конференции по Ливии.