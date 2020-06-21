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17:55   21 Июня 2020
Политика

Министры иностранных дел России и Египта обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Министры иностранных дел России и Египта обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Обстановка в Ливии, обострившаяся после начала масштабной турецкой помощи террористическому ПНС Ливии, находится под контролем дипломатических ведомств дипломатических стран. Сегодня главы МИД РФ и Египта обсудили ливийский процесс.

Невозможность решить ливийский конфликт военным способом и безальтернативность дипломатического пути урегулирования констатировали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри. Как сообщает РИА Новости, собеседники в телефонном разговоре согласились с тем, что все стороны конфликта должны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Основой для диалога Лавров и Шукри считают декларацию, сформулированную по итогам Берлинской конференции по Ливии.

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Автор: Илья Романович
#мид рф #мид египта

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