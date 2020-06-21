НПФ упрощают выплату пенсий на фоне пандемии

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) упрощают правила получения и оформления накопительной пенсии для граждан, следуя рекомендациям Центробанка РФ. Об этом рассказал операционный директор НПФ "Сафмар" Денис Рудоманенко.

Упрощенный порядок будет действовать в России до 30 сентября. Однако фонды усилят проверку данных застрахованных лиц через государственные электронные сервисы. Они также сохранят за собой право отказывать в удовлетворении заявлений при возникновении сомнений в достоверности полученных данных.

Как отметил представитель НПФ "Сафмар", учреждения идут навстречу своим клиентам. Поэтому, чтобы не подвергать лишний раз граждан опасности, посещение офисов фондов или нотариальных контор будет необязательным. НПФ будут брать на себя проверку справок пенсионеров в государственном пенсионном фонде и других документов. Персональные же данные граждан есть в базе данных клиентов НПФ, передает интернет-газета newslab.ru.

В пресс-службе НПФ "Сафмар" также сообщили, что фонд по своей инициативе увеличивает период обращения правопреемников для получения накоплений с шести месяцев до года со дня смерти застрахованного лица до 30 сентября 2020 года. До этого срок мог быть продлен только в судебном порядке.