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17:17   21 Июня 2020
Происшествия

Адвокат рассказал о возможных причинах пьяной езды Ефремова

Адвокат рассказал о возможных причинах пьяной езды Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему актер сел за руль в вечер смертельного ДТП в Москве. Ефремову позвонил друг с Украины с просьбой помочь, сообщил юрист, не уточнив, кто именно мог позвонить артисту.

Пашаев представляет Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП. Правозащитник рассказал о возможных мотивах поступка актера, принявшего решение повести автомобиль, будучи нетрезвым.

Михаилу Ефремову в день ДТП позвонил друг, находящийся в Украине. Он попросил артиста о помощи. Адвокат не назвал имя звонившего, уточнив, что он является известной персоной.

"Он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет", — сказал юрист.

Пашаев добавил, что актер готов к наказанию за случившиеся и не предпримет попыток его избежать.

Поздно вечером 8 июня артист, будучи нетрезвым, устроил аварию на Садовом кольце. В результате скончался водитель фургона Сергей Захаров. Михаил Ефремов не пострадал. Родственники погибшего не приняли публичных извинений артиста и отказались от любой помощи.

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Автор: Яна Либерман
#авария #дтп #адвокат #ефремов

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