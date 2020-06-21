Минобороны РФ: Россия зафиксировала два факта нарушения в Сирии за последние сутки
Российская сторона в комиссии по фактам нарушения прекращения боевых действий в Сирии зарегистрировала два нарушения за последние сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В бюллетене на сайте Минобороны РФ также сказано, что Турция в провинции Идлиб фактов открытия огня не зафиксировала. В течение последних суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции проведены не были.
Всего за весь период осуществлено более 2400 гуманитарных акций, а общий вес доставленного груза составил 4021,41 т.