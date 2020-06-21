Скончался стрелок, ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве

Злоумышленник, стрелявший в сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, скончался в больнице, сообщает СК РФ.

Стрелок 25-и лет, ранивший сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался от полученных травм в больнице, сообщает представитель СК по Москве Юлия Иванова.

Перестрелка произошла 15 июня. Инспекторы ДПС остановили таксиста, в это время на них напал мужчина с огнестрельным оружием. Стрелок ранил двух правоохранителей, которым пришлось в ответ применить табельное оружие. Все трое были доставлены в больницу с травмами.

Скончавшийся стрелок был уроженцем Назрани. О его роде деятельности информации не было. Известно, что брат погибшего злоумыленника работает полицейским в Ингушетии.