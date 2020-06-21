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18:11   21 Июня 2020
Весь мир

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Соединенные Штаты Америки находятся на грани взрыва, а в это время идиоты падают на колени перед бандитами и леваками, аплодируя сносу памятников.

Такое мнение в интервью изданию «Версия» высказал российский политолог Евгений Сатановский, комментируя мысль автора издания, что продолжающиеся в Штатах беспорядки и погромы подобны коронавирусу – заразе, которая зародилась за океаном, сначала попала в Китай, а затем вернулась назад и убила около ста тысяч американцев. Также, пишет автор, американские франкенштейны, испытав в свое время на Украине «оранжевую революцию» и протащив на пост президента вместо победившего Виктора Януковича проигравшего на выборах Виктора Ющенко, теперь пытаются не дать Дональду Трампу переизбраться на посту президента США, для чего воскресили эту буйную заразу у себя дома.

«Тут впору не об американском майдане речь вести, а о мировой революции в соответствии с представлениями о светлом будущем товарища Троцкого. Колбасит не только Штаты, но и Европу. А там и Латинская Америка подтянется, — заявил по этому поводу Евгений Сатановский. — Госдеп набил руку на майданах по всему миру, теперь демократы решили дома этот опыт использовать. Ох, зря!».

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

По мнению политолога, кажущийся подконтрольным и безопасным черный протест, таким на самом деле не является.

«Парвус тоже полагал, что сможет контролировать Ленина. А германские промышленники – Гитлера. И чем закончилось? – напомнил эксперт. — Разыгрываешь комбинацию на тему прихода к власти правильных здоровых сил, потом смотришь – а где страна?».

В Америке, подчеркивает Сатановский, установилось двоевластие. В местной власти множество левых политиков, мэры и губернаторы посылают президента «куда подальше» и распускают полицию.

«А когда Байден Трампу военными угрожает, он конкретных генералов на него натравить хочет или так, в теоретическом плане военный переворот обосновывает, старый дурак?», — задается вопросом эксперт.

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

В городе Сиэтл при «мэре-троцкисте» возникла анархистская республика, молодежь с промытыми мозгами выступает под лозунгом «долой власть и эксплуататоров!», перечисляет Сатановский. Вся страна, по его словам, находится на грани взрыва, но местные идиоты продолжают аплодировать сносу памятников и падают на колени перед «леваками и бандитами».

«Сколько лет было династии Романовых на момент революции? А США сколько исполнилось? Наверное, пора. Цикл замыкается», — заключает политолог.

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Автор: Александр Люблинский
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