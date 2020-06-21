Минобороны РФ: за последние сутки более 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана

Сирийские граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта, возвращаются на родину. За последние сутки из Ливана в Сирию вернулись более 20 беженцев.

Беженцы из Ливана в Сирию возвращаются через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах". За сутки границу пересек 21 человек, в том числе шесть женщин и 11 детей. Об этом сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

Также сообщается, что за последние сутки пять беженцев вернулись в места постоянного проживания.

Отметим, за последние сутки военнослужащие армии САР разминировали 1,9 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 38 взрывоопасных предметов.