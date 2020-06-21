Силовики задержали Верзилова в рамках мероприятий по борьбе с экстремизмом

Сотрудники МВД провели обыски в доме у издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

Когда силовики прибыли по адресу проживания скандального участника Pussy Riot, он отказался впускать их в квартиру. В связи с этим сотрудникам МВД пришлось самостоятельно вскрыть дверь, чтобы попасть к Верзилову домой и провести там оперативные действия, сообщил источник в правоохранительных органах.

После обысков участника арт-группы "Война" доставили в отделение. По словам источника, сотрудники Министерства внутренних дел задержали Верзилова в рамках проверочных мероприятий по противодействию экстремизму. Более подобной информации об инциденте с одиозным персонажем источник не привел.