Прилепин назвал поправку о культуре долгосрочным вложением

Совсем скоро россиянам предстоит высказать мнение о поправках в Конституцию Российской Федерации, в частности об изменениях о культуре и языке. О влиянии последних в беседе с «Политикой сегодня» рассуждали писатель Захар Прилепин, кинокритик и историк кино Валерий Фомин и политтехнолог Константин Калачев.

По мнению российского писателя Захара Прилепина (творческий псевдоним, настоящее имя писателя — Евгений), между множеством культур народов, населяющих Россию, не надо искать никакого баланса. И в царское время, и в советский период сохранение народов и их особенностей путем создания культурных анклавов, центров, институтов и тому подобного было приоритетом российской государственной политики. Подобный баланс создавался органически, при том, что 80 процентов населения России составляет русский народ. А в наше капиталистическое время многочисленные народы Кавказа, Севера и Азии, к сожалению, потеряли очень много позиций.

«Потому что вклад в культуру — он всегда нерентабельный, он всегда рассчитан на долгую перспективу, — отметил писатель. — И, собственно, это обязательно надо закрепить в Конституции, чтобы люди, переживающие о сохранении народных ремесел, своих языков, песен и чего угодно, могли апеллировать к главному документу страны, что они не обязаны доказывать рентабельность существования того или иного народа, той или иной культуры, того или иного народного костюма – все это обязано сохранять государство, в силу того, что это прописано в государственном законе».

Отвечая на вопрос, как поправки отразятся на культурном уровне россиян, Захар Прилепин отметил, что они будут влиять на жизни нашей страны в течение всего времени ее существования. И люди, которые в свое время выбрали жить в составе России и с российским народом, будут всегда знать, что их обряды, песни, пляски и все остальное будут сохранены, а память об этом будет распространена среди народов.

По словам писателя, Россия должна демонстрировать необычайную справедливость, не уподобляясь американцам, которые в свое время просто уничтожили сотни индейских племен, а уцелевших коренных жителей континента загнали в резервации.

Немедленного же влияния на уровень культуры населения от внесения соответствующих поправок ждать не приходится, да и не надо.

«Хотя конечно хотелось бы, чтобы какая-то часть молодых людей занималась фольклористикой и всеми вещами с этим связанными, созданием музыкальных и танцевальных ансамблей, потому что на самом деле это все конкурентноспособно», – добавил Прилепин.

При чем, по его словам, конкурентноспособна не наша унификация, не поголовная способность, как, например, у американцев — читать рэп, а наличие того, чему нет аналогов в других странах.

«Россия в этом плане страна дикого богатства, и если мы научимся этим пользоваться, то тогда будут и конкурентные туристические и финансовые преимущества», — считает писатель.

Поэтому, по мнению Прилепина, государство должно работать в традиции, так как они более всего нуждаются в заступничестве. А защищать их, кроме как государству, некому.

«Традиции в лучшем случае несут люди старшего поколения, а в худших случаях они сохраняются только в письменных источниках или в тех или иных обрядах, которые тоже не воспроизводятся, — добавил он. — А современное искусство – что его защищать? Носители современного искусства всюду бродят и сами себя способны защитить, они молоды бодры и агрессивны».

В этом вопросе с Прилепиным согласен российский киновед и кинокритик Валерий Фомин, который отметил, что киноискусства в России сейчас просто нет, за редчайшими исключениями. Зритель, по его словам, видит и принимает за киноискусство в большинстве случаев поток «мути», бессмысленного маразма, а порой и грязи. Этот процесс, может быть, смогут исправить в будущем.

«Для меня из всего букета поправок в российскую Конституцию, эти – о культуре – самые важные и самые дорогие. Но я, такие люди как я, мы мечтали о такой поправке, в которой бы говорилось, что стержневой народ – это русский, это народ, который создал государство, который отвечает за него и будет отвечать», — добавил российский киновед.

По словам Фомина, классическая российская культура является основой, фундаментом всех современных культур многочисленных народов России.

«Также было и в Советском Союзе. Это был синтез национальных культур и традиций великой русской культуры, — добавил историк кино. — Каждая же культура не варилась отдельно в своем котелке. Конечно, шло взаимодействие и в основе современной культуры этих больших и хороших народов – узбеков, таджиков, киргизов и так далее – <...> везде можно найти русский фундамент».

И в этом нет никакого противоречия, добавил Валерий Фомин. А влияние русской культуры – Чехова, Достоевского, и многих других — на мировую признают все.

«И тут нет никакого противоречия. Я не говорю, что к культурам других народов нужно относиться как-то неуважительно, нужно проявить полный такт конечно, как-то это все сформулировать, но в принципе фундамент национальной культуры в РФ – он русский», — заключил свою мысль кинокритик.

Также с Захаром Прилепиным и Валерием Фоминым солидарен российский политолог Константин Калачев, который полностью поддерживает идею помощи государства для культуры и самобытности народов России, их национальных языков, при том, что государствообразующим языком, языком межнационального и даже международного общения будет русский. Тем более положительное действие окажет закрепление в российской Конституции того факта, что культурное наследие должно охраняться государством.

По словам Калачева, поправка о защите культурной самобытности народов не о том, чтобы искать баланс между культурами, например, северных и южных народностей, — у них уже есть свои исторические территории, на которых развивается национально-культурная автономия.

«Речь должна идти о том, чтобы не препятствовать с одной стороны, а с другой стороны, чтобы развивать. Потому что культурное разнообразие — это наша фишка, конкурентное преимущество, даже с точки зрения внутреннего туризма, международного туризма», — подчеркнул политолог.

Смешивать культуры народов, по его словам, было бы странно, так как у нас не найдется много желающих переезжать, например, за полярный круг, или в Чечню и Ингушетию, поэтому в этом никакой проблемы нет.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны будет проходить с 25 июня по 1 июля. Пакет изменений ориентирован на социальное государство и предлагает также ежегодную индексацию пенсий, непрерывное обучение россиян и защиту исторического наследия.