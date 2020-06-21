Путин не исключил возможность снова баллотироваться в президенты

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

 Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве

Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве
Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

 Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле

Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о рекордно низком количестве умерших с COVID-19 в Москве

 Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве

Активисты вывесили флаг ЛГБТ на меч монумента “Родина-мать” в Киеве
Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

Китайский ученый поделился первым впечатлением о статье Путина о Второй мировой

 Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле

Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг постройки Эфиопией плотины на Ниле
Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

Сатановский: США набили руку на майданах по всему миру, теперь используют этот опыт дома

 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
14:54   21 Июня 2020
Политика

Путин не исключил возможность снова баллотироваться в президенты

Путин не исключил возможность снова баллотироваться в президенты

Одна из поправок в Конституцию РФ гласит, что президентом РФ можно стать только дважды. Остается только вопрос, можно ли будет баллотироваться на должность президента РФ Владимиру Путину, который уже четвертый раз занимает этот пост.

Возможность снова участвовать в президентских выборах после голосования по поправкам в Конституцию не исключил для себя президент РФ Владимир Путин. В беседе с корреспондентом телеканала "Россия-1" для документального фильма "Россия. Кремль. Путин" он подчеркнул, что если Конституция с поправками даст ему такую возможность, то он снова будет баллотироваться.

Среди других важных поправок значатся обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся и гарантированная адресная социальная поддержка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...