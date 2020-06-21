Путин не исключил возможность снова баллотироваться в президенты

Одна из поправок в Конституцию РФ гласит, что президентом РФ можно стать только дважды. Остается только вопрос, можно ли будет баллотироваться на должность президента РФ Владимиру Путину, который уже четвертый раз занимает этот пост.

Возможность снова участвовать в президентских выборах после голосования по поправкам в Конституцию не исключил для себя президент РФ Владимир Путин. В беседе с корреспондентом телеканала "Россия-1" для документального фильма "Россия. Кремль. Путин" он подчеркнул, что если Конституция с поправками даст ему такую возможность, то он снова будет баллотироваться.

Среди других важных поправок значатся обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся и гарантированная адресная социальная поддержка.