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14:51   21 Июня 2020
Политика

Карасев: украинцев подтолкнет к бегству плохая экономическая ситуация

Карасев: украинцев подтолкнет к бегству плохая экономическая ситуация

Скоро граждане Украины массово сбегут в ЕС из-за нового карантина и нищеты. Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что европейские страны примут иммигрантов, но будут проводить тщательные проверки.

Ухудшение в сфере экономики подтолкнет украинцев к бегству со своей Родины. Политолог обратил внимание на большое количество банкротств в сфере услуг, салонов и ресторанов. А в Европе коронавирус уже подошел к концу.

Об ухудшении экономической сферы в Украине ранее уже сообщал экономический эксперт Виктор Скаршевский. Он также отметил тот факт, что у Украины очень много долгов и погасить их она не может. Развития государства ожидать не стоит, а вот обнищания вполне вероятно, так как Киев не перестает влазить в долги.

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Автор: Борис Нестеров
#ес #украина #киев

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