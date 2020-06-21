Карасев: украинцев подтолкнет к бегству плохая экономическая ситуация

Скоро граждане Украины массово сбегут в ЕС из-за нового карантина и нищеты. Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что европейские страны примут иммигрантов, но будут проводить тщательные проверки.

Ухудшение в сфере экономики подтолкнет украинцев к бегству со своей Родины. Политолог обратил внимание на большое количество банкротств в сфере услуг, салонов и ресторанов. А в Европе коронавирус уже подошел к концу.

Об ухудшении экономической сферы в Украине ранее уже сообщал экономический эксперт Виктор Скаршевский. Он также отметил тот факт, что у Украины очень много долгов и погасить их она не может. Развития государства ожидать не стоит, а вот обнищания вполне вероятно, так как Киев не перестает влазить в долги.