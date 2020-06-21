Путин заявил, что Россия за 20 лет заняла достойное место в международных делах

Россия за 20 лет заняла достойное место в международных делах, хотя в 1990-е стояла у опасной черты возможного развала, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью телеканалу "Россия-1" он отметил, что 20 лет назад страна была на грани коллапса, экономика находилась в упадке, а 40% граждан жили за чертой бедности. По словам Путина, в начале 2000-х годов инфляция измерялась десятками и даже сотнями процентов, а долг РФ превышал 120 миллиардов.

Как подчеркнул глава государства, людям в те времена было очень тяжело, не платили военным, пенсии не выдавали вовремя, а зарплату задерживали годами. Путин отметил, что и сейчас бывают сбои, но не в таких масштабах. По словам российского президента, властям удалось восстановить военную составляющую РФ, и теперь Россия занимает достойное место в международных делах.