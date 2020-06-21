Путин: Россия в целом сумела защитить своих граждан от коронавирусной инфекции

Россия в целом выполнила свою задачу по защите граждан от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" телеканала "Россия -1".

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто из-за коронавируса потерял своих близких. По словам президента РФ, по числу пациентов с COVID-19 Россия занимает третье место в мире, однако в нашей стране показатель смертности один из самых низких.

Президент добавил, что государству удалось выполнить поставленную задачу — защитить граждан России от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.