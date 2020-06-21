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14:15   21 Июня 2020
Происшествия

Мошенники продают москвичам билеты в выдуманный "театр Ефремова"

Мошенники продают москвичам билеты в выдуманный "театр Ефремова"

Неизвестные распространяют в Сети билеты в несуществующий "театр" имени оскандалившегося в пьяном ДТП актера Михаила Ефремова.

Мошенники решили "заработать" на смертельном ДТП с участием артиста: они завели в соцсетях аккаунты фейковых девушек и знакомились с мужчинами. Аферисты предлагали жертвам сходить в "театр Ефремова" и отправляли ссылку на оплату, после покупки билетов они переставали отвечать мужчинам.

Житель Москвы стал жертвой нового вида мошенничества. Он приобрел билеты на сумму более 3 тысяч рублей, чтобы встретиться с девушкой. После покупки она перестала отвечать ему, передает РЕН ТВ. Мужчина только на следующий день понял, что его обманули, и театра на самом деле не существует.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Он пересек двойную сплошную и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Актер был пьян, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Илья Романович
#москва #дтп #театр #ефремов

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