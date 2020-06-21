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14:10   21 Июня 2020
Политика

Путин часто ночует в Кремле, если засиживается за работой допоздна

Путин часто ночует в Кремле, если засиживается за работой допоздна

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему приходится ночевать в Кремле, если он поздно заканчивает свой рабочий день.

По словам главы государства, в своем основном кабинете он проводит рабочие встречи, а в малом — работает с документами, где его почти никто не видит. В интервью телеканалу "Россия-1" Путин отметил, что, когда остается на работе до двух часов ночи, ему приходится ночевать в Кремле, и это происходит достаточно часто.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #кремль

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