Путин часто ночует в Кремле, если засиживается за работой допоздна

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему приходится ночевать в Кремле, если он поздно заканчивает свой рабочий день.

По словам главы государства, в своем основном кабинете он проводит рабочие встречи, а в малом — работает с документами, где его почти никто не видит. В интервью телеканалу "Россия-1" Путин отметил, что, когда остается на работе до двух часов ночи, ему приходится ночевать в Кремле, и это происходит достаточно часто.