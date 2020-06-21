Донбасс не станет частью Украины, пока киевские власти действуют в интересах олигархов. С таким мнением выступил экс-руководитель израильской спецслужбы и политолог Яков Кедми в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он уверен, что агрессия Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик отрезала путь в их возвращению к Незалежной. Население Донбасса не хочет иметь ничего общего с «майдановской» страной.

«Киевская сторона говорит: «Мы не хотим с этой властью разговаривать, нам плевать, чего хочет население, мы придем и установим нашу власть»… Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно?» — заметил Кедми.

Адекватная власть должна обеспечивать интересы не только государства, но и населения. На Украине же руководству интересна лишь олигархическая прослойка.

Гражданская война на территории Незалежной продолжается с 2014 года, когда произошел госпереворот. Ряд районов Донецкой и Луганской областей объявили о независимости, тогда официальный Киев ввел в Донбасс войска. Минские соглашения разработаны для деэскалации конфликта, однако украинская сторона не следует документу.