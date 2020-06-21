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14:01   21 Июня 2020
Политика

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Отношения между Украиной и Россией начали стремительно ухудшаться в 2014 году после националистического переворота в Киеве. Очевидно, что нормализация отношений потребует гораздо большего времени.

Приведение отношений между Россией и Украиной в норму — дело будущего, но оно обязательно наступит. Президент РФ Владимир Путин уверен, что в будущем руководство Украины обязательно посетит с визитом Москву. Такую убежденность он выразил в беседе с журналистами телеканал "Россия-1" для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого показан в воскресенье.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #украина

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