Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Отношения между Украиной и Россией начали стремительно ухудшаться в 2014 году после националистического переворота в Киеве. Очевидно, что нормализация отношений потребует гораздо большего времени.

Приведение отношений между Россией и Украиной в норму — дело будущего, но оно обязательно наступит. Президент РФ Владимир Путин уверен, что в будущем руководство Украины обязательно посетит с визитом Москву. Такую убежденность он выразил в беседе с журналистами телеканал "Россия-1" для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого показан в воскресенье.