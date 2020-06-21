Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Президент России Владимир Путин рассказал, что редко видится со своими внуками. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам главы государства, ему нечасто удается увидеть внуков, но общается он с ними регулярно, а иногда они даже звонят в Кремль, чтобы поговорить. Ранее в ходе прямой линии Путин рассказывал, что у него двое внуков, которые живут вместе с родителями обычной жизнью. Как отметил российский лидер, ему бы хотелось, чтобы внуки выросли нормальными людьми.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин сообщил, что его внуки очень любят с ним играть и общаться, но времени на это очень мало.