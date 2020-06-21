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13:57   21 Июня 2020
Армия

Ас-Сиси: любое вмешательство Египта в Ливию будет направлено на охрану границ

Ас-Сиси: любое вмешательство Египта в Ливию будет направлено на охрану границ

Египетский лидер выразил заинтересован в поддержке усилий по урегулированию ливийского конфликта. Египетская стороны требует прекращения иностранного вмешательства в ливийские дела.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу, 20 июня, заявил о важности повышения боеготовности из-за беспорядков в соседнем регионе.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что в настоящее время на границах установлена прямая угроза. И теперь любое египетское вмешательство в Ливию имеет легитимность. Египет направит все силы на охрану границу, и прекращения вооруженного конфликта, что остановить кровопролитие народа Ливии.

Сейчас египетская стороны ведет переговоры с другими государствами по решению проблемы в североафриканской стране. Абдель Фаттах ас-Сиси прикладывает все усилия, чтобы завершить вмешательство других стран на территорию Ливии.

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Автор: Илья Романович
#египет #ливия #вмешательство

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