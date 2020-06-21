Возвращение Крыма в состав России произошло по итогам свободного волеизъявления крымчан на референдуме в марте 2014 года. За шесть лет не все еще, к сожалению, усвоили эту простую истину, которую приходится снова и снова озвучивать.

Жители Крыма сами проголосовали за вхождение в состав России. Именно так полуостров стал российским — Россия не приобретала его. Об этом президент РФ заявил в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого показал в воскресенье телеканал "Россия-1". Поводом для проведения референдума в Крыму стал националистический переворот в Киеве.