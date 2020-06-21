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13:40   21 Июня 2020
Происшествия

Полиция Великобритании объявила поножовщину в Рединге терактом

Полиция Великобритании объявила поножовщину в Рединге терактом

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании причислили поножовщину в Рединге к теракту, передает BBC.

Неизвестные 20 июня напали на граждан с ножами в графстве Беркшир. Жертвами инцидента стали три человека, количество пострадавших уточняется. Двое раненных остаются в крайне тяжелом состоянии. За несколько часов до теракта в центральном парке города прошла акция в защиту темнокожих граждан, передает Daily Mail.

Демонстрация закончилась задолго до теракта. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента, официальной информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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Автор: Борис Нестеров
#великобритания #теракт #поножовщина

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