Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Россия-1 заявил, что выставлять напоказ благосостояния российским чиновникам неприлично.

Владимир Путин отметил, что выставлять напоказ, не значит быть примером для подражания.

Президент считает, что представители органов власти должны понимать, где они живут, и исходить из того, что большая часть населения страны живет очень скромно. И для человека, который призван служить народу, не является приемлемым выставлять свое богатство напоказ.