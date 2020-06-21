Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
13:37   21 Июня 2020
Политика

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Россия-1 заявил, что выставлять напоказ благосостояния российским чиновникам неприлично.

Владимир Путин отметил, что выставлять напоказ, не значит быть примером для подражания.

Президент считает, что представители органов власти должны понимать, где они живут, и исходить из того, что большая часть населения страны живет очень скромно. И для человека, который призван служить народу, не является приемлемым выставлять свое богатство напоказ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#путин #чиновники #благосостояние

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...