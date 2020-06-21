Президент России Владимир Путин рассказал о своей нелюбви к демонстративной критике подчиненных, но признался, что в Кремле бывают жесткие разговоры.

По словам российского лидера, он практически никогда не отчитывает подчиненных публично в показном порядке.

"Я с определенной гордостью могу сказать: не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда", - заявил глава государства в интервью телеканалу "Россия-1".

Как считает Путин, чем выше должность человека, тем аккуратнее ему стоит общаться с подчиненными, так как эффективность работы зависит не от жесткости, а от последовательности решений, которые руководитель принимает. Глава государства отметил, что жизнь и работа высокопоставленных чиновников проходит "в стеклянной комнате", что дает возможность эффективно бороться с коррупцией.