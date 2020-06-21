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13:32   21 Июня 2020
Общество

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Более 11 тысяч дополнительных бюджетных мест откроют в образовательных учреждениях регионов РФ.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных мест для российских студентов. Более 11 тысяч абитуриентов получат возможность пройти обучение на безвозмездной основе. При этом премьер-министр поручил сделать главный акцент на учебных учреждениях, расположенных в регионах РФ, передает ТАСС.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, при выборе вузов, которые получат бюджетные места, будет учитываться их рейтинг, а также место в общем конкурсе.

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Автор: Руслан Неглинный
#бюджетные места #вузы #мишустин

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