Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Более 11 тысяч дополнительных бюджетных мест откроют в образовательных учреждениях регионов РФ.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных мест для российских студентов. Более 11 тысяч абитуриентов получат возможность пройти обучение на безвозмездной основе. При этом премьер-министр поручил сделать главный акцент на учебных учреждениях, расположенных в регионах РФ, передает ТАСС.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, при выборе вузов, которые получат бюджетные места, будет учитываться их рейтинг, а также место в общем конкурсе.