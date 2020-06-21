Медведев поздравил врачей с профессиональным праздником

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил российских врачей с профессиональным праздником, поблагодарив их за самоотверженность и профессионализм в борьбе с коронавирусом. Видеообращение Медведева опубликовано в соцсети.

Медицинские работники проявляют профессионализм, чуткость, терпение и доброту, несмотря на то, что в это непростое время вынуждены работать в напряженных и опасных условиях, отметил Дмитрий Медведев.

"Все мы сердечно благодарим вас за самоотверженную работу, за поистине героические усилия", - сказал зампредседателя Совбеза.

Медведев отметил, что здоровье российских граждан находится в надежных руках.

Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года, 21 июня празднуют День медицинского работника.