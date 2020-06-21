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13:12   21 Июня 2020
Экономика

Власти Нижегородской области выделили 600 млн рублей на поддержку туристической отрасли

Власти Нижегородской области выделили 600 млн рублей на поддержку туристической отрасли

Представители туристической отрасли из Нижегородской области получат от властей региона 600 млн рублей в качестве поддержки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что туристическая отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Региональные меры поддержки направлены на возмещение расходов на выплату зарплат сотрудникам и на оплату коммунальных счетов. В общей сложности на поддержку отрасли выделено около 600 млн рублей, передает ТАСС.

Кроме того, в Нижегородской области действует ряд мер по поддержке гостиничного бизнеса. В качестве примера Никитин привел программу по временному размещению сотрудников медицинских организаций в гостиницах. Так, в шести гостиницах региона было размещено более 700 медиков.

Губернатор рассказал, что одним из ключевых туристических правлений в регионе будут речные экскурсии по Волге. В 2020 году планируется возобновить маршруты судов из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьев. Также рассматривается возможность межрегиональных речных перевозок – в Плес и Муром. Однако все будет зависеть здесь от турпотока. По словам Никитика, туристические маршруты на регулярной основе можно запустить только на третьем этапе снятия карантинных ограничений.

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Автор: Яна Либерман
#туризм #нижний новгород #внутренний туризм #регионы рф

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