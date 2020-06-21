Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
12:52   21 Июня 2020
Общество

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место взрыва девятиэтажного дома. Прокуратура 21 июня открыла уголовное дело.

В настоящее время рассматривают несколько версий взрыва, одной из них является газ, другая версия это взрывное устройство. На брифинге Кличко заявил, что уже работает полиция и СБУ. Материалы были доставлены на экспертизу.

В ближайшее время станет известна настоящая причина взрыва многоэтажного дома. Жильцы этого дома не останутся без жилья, заявил Кличко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#украина #взрыв #кличко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...