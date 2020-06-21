Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место взрыва девятиэтажного дома. Прокуратура 21 июня открыла уголовное дело.

В настоящее время рассматривают несколько версий взрыва, одной из них является газ, другая версия это взрывное устройство. На брифинге Кличко заявил, что уже работает полиция и СБУ. Материалы были доставлены на экспертизу.

В ближайшее время станет известна настоящая причина взрыва многоэтажного дома. Жильцы этого дома не останутся без жилья, заявил Кличко.