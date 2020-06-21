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12:41   21 Июня 2020
Политика

Путин объяснил разницу между эгоизмом и нацинтересами

Путин объяснил разницу между эгоизмом и нацинтересами

Президент РФ Владимир Путин рассказал о разнице между эгоизмом и защитой национальных интересов. Он также сообщил о периоде, когда Россия не могла заявить о своих правах.

В фильме "Россия. Кремль. Путин", который выйдет на телеканале "Россия-1", президент вспомнил о периоде России, когда она не смела заявить о своих национальных интересах. Поэтому нет ничего странного, что она начала делать это в 2000-х, объяснил президент.

Руководитель страны рассказал о разнице между эгоизмом и защитой национальных интересов. Путин отметил, что между этими понятиями огромное расстояние.

"Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами", — пояснил глава государства.

Откровения президента, его взгляды на геополитические проблемы и неизвестные детали решений будут показаны 21 июня в 22:00 в фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Автор: Илья Романович
#путин #фильм #национальные интересы

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