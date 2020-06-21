Путин объяснил разницу между эгоизмом и нацинтересами
Президент РФ Владимир Путин рассказал о разнице между эгоизмом и защитой национальных интересов. Он также сообщил о периоде, когда Россия не могла заявить о своих правах.
В фильме "Россия. Кремль. Путин", который выйдет на телеканале "Россия-1", президент вспомнил о периоде России, когда она не смела заявить о своих национальных интересах. Поэтому нет ничего странного, что она начала делать это в 2000-х, объяснил президент.
Руководитель страны рассказал о разнице между эгоизмом и защитой национальных интересов. Путин отметил, что между этими понятиями огромное расстояние.
"Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами", — пояснил глава государства.
Откровения президента, его взгляды на геополитические проблемы и неизвестные детали решений будут показаны 21 июня в 22:00 в фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".