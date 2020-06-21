Украина выбрала тактику, которая привела минский процесс в тупик

Избранная Киевом тактика привела минский процесс в тупик, передает слова постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича на очередном заседании по ситуации на Украине пресс-служба МИДа.

Лукашевич заявил, что декларируя на словах приверженность Минским соглашениям, на деле представители Украины демонстративно игнорируют их. Он напомнил неоднократные заявления властей Киева, что "комплекс мер" от 12 февраля 2015 года они воспринимают как рекомендации, несмотря на то, что эти соглашения утверждены Советом Безопасности ООН и являются единственным правовым основанием урегулирования конфликта в стране.

"Налицо намерение Киева перекроить или даже подорвать весь переговорный процесс", — говорит дипломат.

Представитель РФ при ОБСЕ отметил, что Украина старается вытеснить представителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей из этого процесса. Однако "нормандские партнеры" относятся к этому снисходительно, сообщает ИА Красная Весна.