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 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

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11:46   21 Июня 2020
Политика

Путин раскритиковал заявление Зеленского о Второй мировой войне

Путин раскритиковал заявление Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский во время январского визита в Польшу обвинил СССР в том, что он развязал Вторую мировую войну наравне с фашистами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин очень негативно высказался в адрес Зеленского, который подставил в один ряд СССР и фашистскую Германию. Как заявил Путин, в том, что Украина тоже сильно пострадала в ходе Второй мировой войны, ничего хорошего нет, и для самого Зеленского также.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #украина #зеленский

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