Президент Украины Владимир Зеленский во время январского визита в Польшу обвинил СССР в том, что он развязал Вторую мировую войну наравне с фашистами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин очень негативно высказался в адрес Зеленского, который подставил в один ряд СССР и фашистскую Германию. Как заявил Путин, в том, что Украина тоже сильно пострадала в ходе Второй мировой войны, ничего хорошего нет, и для самого Зеленского также.