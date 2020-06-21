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 Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия
14:05   21 Июня 2020
Весь мир

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

Американцы не способны отработать базовые технологии гиперзвукового оружия из-за большой конкуренции программ этого направления. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT.

В пример он привел разработки, которые ведут сразу несколько видов ВС США. Так, сухопутные войска работают над гиперзвуковой ракетой для наземных установок. Военно-морские силы делают аналогичное устройство для подводных лодок, а воздушное подразделение кропят над оружием воздушного базирования. При этом изначально Штаты хотели вести шесть проектов в области гиперзвука.

«Но для того, чтобы хоть как-то сдвинуть это дело с мертвой точки, решили часть из них закрыть и сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных», — пояснил военный специалист.

Из-за такого «распыления» сил американцы не могут отладить технологическую базу для ракет, способных двигаться со скоростью больше пяти Махов — почти шесть тысяч километров в час. Однако это не мешает американскому лидеру Дональду Трампу заявлять о создании вооружения, скорость которого якобы в три раза быстрее российских или китайских разработок.

Кнутов: внутренняя конкуренция мешает США отладить базу гиперзвукового оружия

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #оружие #технологии #общество #весь мир #гиперзвуковое оружие

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