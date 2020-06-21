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 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
11:17   21 Июня 2020
Происшествия

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

Перестрелка произошла в американском Миннеаполисе. Полиция сообщает, что в результате стрельбы были ранены 10 человек.

Всех пострадавших доставили в местные больницы с различными травмами.

Ранее полиция Миннеаполиса сообщила о том, что стоит избегать район в верхней части этого города. В полицию были направлены звонки и электронные письма, которые требовали дополнительной информации. Подробности происшествия стали известны не сразу.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #стрельба

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