В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

Перестрелка произошла в американском Миннеаполисе. Полиция сообщает, что в результате стрельбы были ранены 10 человек.

Всех пострадавших доставили в местные больницы с различными травмами.

Ранее полиция Миннеаполиса сообщила о том, что стоит избегать район в верхней части этого города. В полицию были направлены звонки и электронные письма, которые требовали дополнительной информации. Подробности происшествия стали известны не сразу.